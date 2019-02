Capdevila dijo que el estadio tiene arreglo y pidió que no se hable más y se empiece a “laburar”

El Estadio Bicentenario continúa siendo un tema espinoso para el titular de la UDAI ANSES, Fernando Capdevila, quien a pesar de declarar años atrás que se desvinculó de la empresa de su familia, sigue siendo objeto de consultas respecto de la obra más polémica del nuevo milenio en la provincia.

Es que la obra, que le costó decenas de millones a Catamarca continúa clausurada y la Justicia no resuelve quién debe hacerse cargo del deterioro que tuvo su estructura a los pocos años de inaugurarse.

Ayer, el expresidente del PRO catamarqueño brindó una entrevista a Radio Valle Viejo y, al ser consultado por su opinión respecto de lo que sucede con el “Coloso de la Loma”, se enojó y abandonó la entrevista.

“Siempre me preguntan lo mismo. Yo ya contesté a un compañero suyo. No sé, no escuchan o no sé qué pasa”, respondió un ofuscado Capdevila. “Yo no tengo nada que ver, no voy a contestar sobre el estadio. Diríjanse a la empresa, diríjanse al Gobierno y a la Justicia para saber qué está pasando”, añadió.

Ante la consulta sobre si consideraba que se trataba de una obra que va a morir abandonada, Capdevila insistió en que no era la persona indicada para responder esas preguntas: “No conozco y no soy la persona que tiene que hablar sobre eso, hablen al Gobierno, a la empresa. No voy a hablar del tema”.

Ante la insistencia de los periodistas respecto de que al menos brinde una opinión como ciudadano respecto de la polémica obra, el funcionario nacional respondió: “El estadio tiene arreglo, es una cuestión política. Es una pena que no lo arreglen. Busquen a los responsables. El tema está en la Justicia y se terminó. No hablemos más, empecemos a laburar y lo arreglemos. Se habla y se habla, no se hace nada y está abandonado”.

Luego del tenso momento, Capdevilla cortó la comunicación sin siquiera despedirse de sus entrevistadores.

“Hoy, no hay un candidato”

Previo a las consultas sobre el Estadio Bicentenario, Capdevila dejó consideraciones políticas respecto de las próximas elecciones y la actualidad de Cambiemos en la provincia.

Consultado sobre los posibles candidatos, el titular de la UDAI dijo que “hoy no hay un candidato ya puesto dentro del FCS-Cambiemos. Ahora, hay que buscar los consensos necesarios y encontrar los candidatos para encarar el proceso electoral de octubre. Sí, hay un par de nombres, pero tenemos que seguir trabajando para que haya un nombre que nos represente”.