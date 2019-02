Se abrió un nuevo gimnasio de boxeo en el barrio Villa Cubas

Desde hace un par de semanas, ya se encuentra dictando clases de boxeo recreativo en horario nocturno, el boxeador Maximiliano Narváez. El gimnasio EnerGym se encuentra ubicado en calle Gral. Conessa 155, en el populoso barrio de Villa Cubas.

Narváez, quién actualmente es boxeador amateur, enseñaba a numerosas chicas y a algunos jóvenes boxeo recreativo coordinado con otros trabajos relacionados a la disciplina y al aire libre en el Parque Adán Quiroga.

Los días en que se dictan las clases son lunes, miércoles y viernes a las 21.00 en el gimnasio y los sábados y domingo a las 18. 00 en El Jumeal.

El que se hizo cargo de las clases, Nárvaez, dijo: “Estaba dando la gimnasia box recreativo en el Parque Adán Quiroga y hace una semana me llamaron del gimnasio EnerGym para que me haga cargo del turno de las 21.00, acepté la propuesta iniciando con un lindo y numeroso grupo de chicas y algunos chicos esto que me apasiona” Y cerró: “Realizamos trabajos de inteligencia, coordinación, aérobico, boxeo y funcional. También agregamos treeking y ciclismo”.