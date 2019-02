Se definen los finalistas en el Baby de Defensores de Esquiú

Esta tarde noche, se completarán las semifinales del Baby fútbol de Defensores de Esquiú, que se juega en las instalaciones de la institución ubicada en Piedra Blanca.

La programación

1er part cat A Los Pibes del Kiosquito vs. Panadería Rodríguez.

2do part cat Microbios Linaje Juniors vs. Los Sacachispas .

3er part cat Microbios Los Diablitos vs. El Barsa.

4to part cat Microbios Kiosco los 17 vs. Aut Boggio.

5to part cat C Aut Boggio B vs. Remisería San Nicolás.

6to part cat B Defensores 1 vs. La Banda FC.

Resultados del lunes

1er part cat A Los Pibes del MTV(5) vs. Los Pibes del Barrio(2).

2do part cat Microbios Los Sacachispas (1) vs. Los Diablitos (0).

3er part cat Microbios Linaje Juniors (3) vs. Kiosco Los 17(2).

4to part cat Microbios Aut Boggio (0) vs. El Barsa(0).

5to part cat C Aut Boggio A (3) vs. Red and Black(0).