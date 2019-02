Colón no entrenó y pedirá la postergación ante San Lorenzo

Luego de realizarse los estudios correspondientes, el Ministerio de Salud sacó un comunicado oficial anunciando que los 8 jugadores y el kinesiólogo del Sabalero no padecen dengue. Sin embargo, el plantel no entrenó esta tarde y pretenden no jugar el fin de semana ante el Ciclón

Miércoles, 6 Febrero, 2019 - 20:25