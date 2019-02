A un año de la muerte de Débora Pérez Volpin, el juicio no tiene fecha

A un año de la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, el inicio del juicio contra la anestesista Nélida Puente y el endoscopista Ariel Bialolenkier se demora. Ambos están acusados de homicidio culposo por las irregularidades detectadas durante el procedimiento médico en el que la legisladora perdió la vida aunque una medida interpuesta por sus defensas retrasó el comienzo del litigio.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 aceptó un pedido de Bialolenkier de realizar una junta médica que investigue -nuevamente- las razones del fallecimiento de Pérez Volpin con el objetivo de recolectar pruebas a su favor. Del procedimiento, que aún no comenzó, también participará la defensa de la anestesista. Hasta que este proceso no culmine no se fijará una fecha de inicio del juicio.

Homenaje

Mientas tanto, hoy por la mañana en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se le rindió un homenaje. Se colocó una placa conmemorativa en la Sala de Periodistas del Parlamento, al cumplirse un año de su muerte bajo su nombre.

La ceremonia contó con la presencia de diputados y familiares de la periodista, que había asumido su banca en diciembre del 2017 por el espacio político que lidera Martín Lousteau.

"Este homenaje no es una cuestión de política sino de sentido común y humano", aclaró Quique Sacco, pareja de Pérez Volpin. "Cuando nos pasan situaciones como estas, deberíamos revisar mucho más cómo son nuestros afectos y decirnos más cosas en vida", sugirió el periodista deportivo, que destacó que todos los días extraña y tiene presente a Débora.

"No tengo dudas de que habrá justicia. Ya sabemos la verdad, lo que hace falta es darle el marco legal correspondiente", continuó Sacco, recibiendo el aplauso cerrado de sus amigos y familiares.