Para Aranguren la energía "no es un derecho humano"

Juan José Aranguren, ex ministro de Energía de Cambiemos dijo que no está de acuerdo con que la energía es un "es un derecho humano" y consideró que es costosa porque es un bien escaso."Ayer un candidato a presidente dijo que la energía es un derecho humano. No estoy de acuerdo", afirmó.

"A veces a los argentinos nos gusta la frase 'mentime que me gusta'. Hemos vivido con una realidad de que el servicio energético es gratuito", dijo el ex funcionario en una entrevista a LN+.

Además, el ex presidente de Shell resaltó que los países que progresaron pagaron por la energía y opinó que "el mayor derecho humano que se le puede dar a una persona es la posibilidad de tener trabajo".

"Tenemos que tener en cuenta que en el año 2015, todos los argentinos subvencionamos a Edenor y a Edesur para pagar sueldos, no para mejorar la calidad del servicios. Pagábamos el 10% de lo que costaba la energía eléctrica", contó Aranguren y agregó que "ahora hay inversión genuina. El tiempo en que se transforme en calidad de servicio es lo que ahora estamos esperando".