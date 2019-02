Vecinos de la Ribera en el blanco de ladrones que incendiaron una de las viviendas

Vecinos de la Ribera del Valle reclaman presencia policial debido a los distintos intentos de robos y al incendio de una de las precarias viviendas.

Después de venir sufriendo hostigamiento permanente de personas cercanas al lugar y un individuo en particular, que ya fue identificado por la policía, se suma un hecho de suma gravedad ocurrido el sábado último, cuando según comentaron, al no poder ingresar en el rancho de precarias condiciones, los malvivientes lo incendiaron.

La damnificada del hecho, Florencia Galván, comentó que por suerte justo en ese momento no se encontraba en el lugar, si bien no tenía posesiones de valor, le quemaron lo poco que tenía y dijo “es como estar empezando siempre de nuevo, ahora tenemos que estar viviendo en la casa de mi suegro, que también tiene una vivienda precaria, él nos presta una pieza y ahí tenemos que vivir. Somos personas de trabajo, mi marido sale temprano a hacer changas hasta la noche”. La mujer también comento que no es el primer intento de robo.

El foco ígneo, afectó también a otras viviendas colindantes generando una profunda preocupación en los vecinos de la zona.

Alicia, una de las referentes del barrio comentó que “esta no es la primera vez que nos entran a robar, a otros vecinos intentaron robarles pero justo estábamos nosotros vigilando, en otro caso entraron y le quitaron hasta la garrafa que le habían prestado. Vienen y nos quieren llevar lo poco que tenemos”.

En relación a la policía, comentaron que ellos saben quiénes son los que andan merodeando, y aclaró que “hay un hombre en particular que lo tienen identificado, pero por cosas de la justicia, ya está suelto. La policía pasa muy de vez en cuando, a veces no dormimos para poder vigilar nuestros ranchos”.

Por otro lado, en relación a la entrega de los terrenos en el Portal del Sur, comentaron que todavía no se terminaron de repartir los terrenos a todos y el compromiso era que permanecerían hasta que estén todos incorporados.

Aclararon también que “el miércoles (por hoy) vamos a tratar de hablar con el intendente para que inicien la apertura de calles, y empiecen a poner los servicios. Los plazos del desalojo se están venciendo y por esto de la inseguridad, necesitamos poder avanzar con nuestras viviendas, acá -por la Ribera- no podemos construir y estamos viviendo en ranchos de nylon”.