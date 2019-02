Talleres recibe a San Pablo por la ida de la segunda ronda de la Libertadores

Esta noche, a partir de las 20.30, Talleres de Córdoba recibirá en el Kempez a Sao Paulo de Brasil, por el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Libertadores de América. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán.

El entrenador del equipo cordobés, Pablo Vojvoda no tiene misterios con respecto a los once titulares. El DT confirmó las presencias de Sebastián Palacios (superó un corte en la tibia derecha) y de Pablo Guiñazú (fue preservado y no fue de la partida ante Banfield), aunque fue remiso a confirmar si habría cambio de esquema y se daría el ingreso del peruano Miguel Araujo por Leonel Rivas. Así “el 11” iría con Herrera; Komar; Tenaglia y Araujo; Godoy, Guiñazú, Cubas y Bersano; Ramírez; Moreno y Palacios.

De esta manera, esta noche estará debutando el primer representante de Argentina en esta edición de la Copa Libertadores 2019.