Una mujer se arrojó del auto en movimiento cuando un ladrón tomó el volante y se lo robó

El hecho se conoció ayer. Fue en la zona sudoeste de la Capital, cuando la víctima, madre del propietario del rodado lo esperaba en el interior del habitáculo. El auto, tenía las llaves colocadas. A unas cuadras el rodado fue abandonado.

Una mujer mayor de edad resulto con diversas lesiones al arrojarse del automóvil de su hijo, cuando este era robado por un desconocido.

De acuerdo a la información judicial a la que tuvo acceso LA UNION, el hecho sucedió a finales de la semana pasada en el sector sudoeste de la ciudad Capital.

A las 21.30 aproximadamente un hombre de quien solo se brindarán sus iniciales por cuestiones de seguridad, C.G.D. llamó a la policía luego de que un sujeto desconocido lo arrojara al suelo y abordara su automóvil con su madre sentada en el asiento del acompañante. De acuerdo al relato del denunciante, a la hora de mención se disponía a retirarse de su vivienda junto a su madre. Para ello hizo subir a su madre por la puerta del acompañante al automóvil, que estaba encendido con las llaves colocadas. Luego de que la mujer abordara el vehículo, el hombre regresó y al querer abordar el rodado, un sujeto se le apareció de repente y ejerciendo fuerza sobre su persona (un empujón) le hizo perder la estabilidad y cayó al suelo. Situación que aprovecho el desconocido para subirse al auto y fugarse en el mismo.

Atemorizada por la situación la mujer, que viajaba en el asiento del acompañante a los pocos metros abrió la puerta y con el rodado en movimiento se arrojó a la calzada.

Denuncia

Inmediatamente C.G.D. llamó a la policía y le manifestó que un delincuente le había robado el auto con su madre a bordo. Mientras aguardaba la llegada de la policía el denunciante fue alertado por un ocasional transeúnte que metros más adelante estaba su madre en el suelo quien aparentemente había sufrido una caída y estaba lesionada en el suelo. De inmediato el hombre fue a socorrer a su madre, para quien, cuando la policía arribó, convocó una unidad de salud para su asistencia. La mujer le comentó a su hijo que, al darse cuenta que no era él quien conducía el auto y por temor a que el desconocido pudiera hacerle algún daño, no dudó en abrir la puerta y arrojarse a la calzada. Producto de esta acción, la mujer resultó con contusiones y excoriaciones varias, pero que en principio no ponían en riesgo su vida.

Hallazgo y robo

Luego de brindarle los primeros auxilios a la víctima, la policía inició la búsqueda del vehículo sustraído. Con los datos aportados por C.G.D. del auto la patrulla recorrió las inmediaciones del lugar del hecho. Aproximadamente a trescientos metros, los uniformados divisaron el vehículo en cuestión. Encendido y con una de las puertas abiertas, el auto había sido abandonado.

Al hacerse presente el denunciante en el lugar del hallazgo constató, según hizo mención con posterioridad en la denuncia penal, que el delincuente le había sustraído una consola central y la suma de mil pesos, dinero que tenía en la guantera del auto.

Investigación

Finalmente los encargados del procedimiento pusieron en conocimiento de lo sucedido a la Policía Judicial, quienes se apersonaron en la escena y, con colaboración del personal de Criminalística, labraron las actuaciones de rigor correspondientes bajo la directiva de la justicia en turno.

Con posterioridad y por sus propios medios, el damnificado se dirigió al Precinto Judicial donde denunció el hecho en el que temió por la vida de su madre.