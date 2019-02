Inseguridad Pública: Seguidilla de robos con arma y arrebatos callejeros

Los delitos contra la propiedad en la vía pública fueron una constante el fin de semana.

Entre el viernes a la noche y domingo a la noche al menos trece personas, en su mayoría mujeres, denunciaron haber sido despojadas de sus pertenencias cuando caminaban en la vía pública.

Uno de los hechos, en el que los autores emplearon un arma para amedrentar a su víctima y sustraerle dinero en efectivo y un teléfono celular, tuvo como escenario la Avenida Virgen del Valle Norte.

De acuerdo a la información policial y judicial el atraco sucedió el sábado pasadas las 22.00 horas. La damnificada una mujer de 40 años, quien cuando se dirigía a pie a su domicilio en el barrio Parque La Gruta, tras descender de una unidad de transporte en la parada de colectivo, fue interceptada por una moto. En el rodado se conducían dos sujetos. El que iba como acompañante, extrajo un arma blanca y se la exhibió exigiéndole bajo amenazas que le entregara las pertenencias.

La mujer no dudó y le dio la cartera en la que transportaba dinero en efectivo -suma que no fue precisada- y un teléfono celular. Con el botín en su poder, los ladrones se dieron a la fuga. La mujer dio aviso poco después a la policía pero a pesar de la denuncia, no logró hasta el momento recuperar sus pertenencias.

Arrebatos

Otros de los delitos callejeros denunciados, fue el robo bajo la modalidad de arrebato.

En total se contabilizaron doce denuncias que tuvieron como denominador común a mujeres solas en la vía pública. En cuando a los autores, dos sujetos en moto, ambos con cascos protectores cubriendo sus rostros.

Uno de los hechos se reportó a las 21.45 del domingo. Una adolescente de 15 años sufrió el arrebato de su teléfono celular. Según denuncio su madre en la Judicial, la chica fue sorprendida por motochorros cuando retornaba a su domicilio en inmediaciones a la Plaza de El Maestro. En el sur de la Capital también se reportaron otros ilícitos. Durante la tarde noche del sábado, los ladrones le sustrajeron el teléfono a dos mujeres cuando esperaban el colectivo en inmediaciones a la estación de servicio de la ruta 38.

En todos los casos, luego de que los ladrones se marcharan con las pertenencias de sus víctimas, estas dieron aviso a la policía. Si bien de inmediato las patrullas recorrían la zona del lugar del hecho en procura de localizar a los motochorros en ninguno de los casos se pudo lograr la detención de los mismos.