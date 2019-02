Se comienza a jugar el petit del Baby de Defensores de Esquiú

Esta tarde noche, comienza a jugarse el petit del Baby fútbol del Club Defensores de Esquiú. Serán seis los encuentros que se jugarán en tres categorías.

La fase de grupos se terminó de jugar la semana pasada con buenos partidos y con muchos equipos que participaron.

El torneo para los más chicos que se está jugando con mucho éxito en Predra Blanca, es bien recibido por la gente que acompañó a los niños en cada jornada. Tras los partidos de hoy, el miércoles se terminarán de jugar las semifinales de este petit y ya el día viernes se jugarán las finales en cada categoría.

Programación del petit

1er part cat A Los Pibes del MTV vs Los Pibes del Barrio

2do part cat Microbios Los Sacachispas vs Los Diablitos

3er part cat Microbios Linaje Juniors vs Kiosco Los 17

4to part cat Microbios Aut Boggio vs El Barsa

5to part cat C Aut Boggio vs Red and Black

6to part cat B Los Matadores vs Los Pibes del Kiosquito