Un empleado bancario fue sancionado por acosar a una clienta por WhatsApp

Un empleado bancario de la provincia de Buenos Aires fue puesto a "disponibilidad preventiva" luego de que se viralizara una conversación en la que acosó a una clienta.

El hombre utilizó el banco de datos de la sucursal del banco donde trabaja de cajero para obtener el número de teléfono de una mujer. Y le mandó varios mensajes a través de WhatsApp.

La invitó a salir y, tras ser rechazado, comenzó a acosarla. La conversación fue compartida por una amiga de la clienta y se viralizó en la red social Twitter.

"Yo viajé por el mundo, vos ni saliste del país. Yo trabajo, vos no. Yo me recibí, vos no", le dijo el hombre a la mujer.

Según informó el medio local InfoCielo, el banco puso en disponibilidad preventiva al hombre y conducirá una investigación sobre el caso. Indicaron a su vez que no recibieron ninguna denuncia formal por el hecho.