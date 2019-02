La sedimentación dificulta la producción de agua potable

Asimismo, en la planta de La Aguada, se realizaron trabajos de limpieza. El jefe de la DASI, Ariel Giordani, explicó que a diferencia de la planta de Chaquiago, las piletas en La Aguada sirven como decantadores para que la planta siga funcionando.

“Es fundamental el hecho de que hayamos podido limpiar en el invierno estas piletas y la diferencia de que en esta planta después de pasar por dos piletas que decantan el agua tiene mucho menos sedimentación que como entra del río”, expuso.

Las crecientes muchas veces son las causantes de estos problemas. “Nos complican porque trae mucha arena y muchas veces tienen que desarenar en La Toma y tenemos dos horas de pérdida de agua para que nos entre a los piletones, al no entrar agua de los piletones nosotros tenemos que abrir las compuertas de abajo y tengo barro, eso es lo que me colmata la planta, en Chaquiago me colmata directamente”, explicó.

Por la gran sedimentación, se deben limpiar los filtros de manera diaria para evitar que el servicio se suspenda. “Estamos sacando barro, hemos traído un equipo que nos prestó la empresa minera, estamos con el tema de la limpieza, pero sin resentir el servicio, pero hay mucha sedimentación, estamos elaborando agua potable, en un comunicado informamos a la comunidad que se iba a resentir el servicio por 1 o 2 horas pero por algunos mantenimientos en la planta y arreglos de algunas pérdidas en la ciudad, pero a partir de estos días vamos a estar terminando con esto”, detalló.

En el barrio 12 de Julio, así como en diferentes zonas del departamento, están trabajando arreglando algunas pérdidas de agua. “Estamos arreglando perdidas porque muchas veces son mangueras, muchas veces la gente pone férulas de plástico y férulas de bronce deben llevar por la presión, tenemos una presión de agua cuando está muy caliente donde producimos y mandamos el máximo de agua, pero cuando llueve y refresca esa presión tenemos que mermar y si esa presión la agarra una cañería que este débil con una férula de plástico, hará que se rompa, una manguera k6 no es lo mismo que una manguera k10 y los caños por los años que tienen se rajan y rompen”, concluyó.