Corpacci justificó la fecha de las elecciones y dijo que aún no se definió si irá por un nuevo mandato

Luego de realizar un recorrido por la obra de ampliación del Hospital de Niños (ver página 4), la gobernadora Lucía Corpacci se refirió a la decisión tomada por el oficialismo provincial de que las elecciones provinciales vuelvan a realizarse de manera conjunta con las nacionales en el mes de octubre. Respecto de su posible reelección, evitó dar definiciones.

“Desde que nosotros asumimos el Gobierno, nunca desdoblamos las elecciones. Soy una convencida de que son recursos que realmente hacen falta para obras, para que estemos un poquito mejor los catamarqueños y, además, por más que uno diga que no, siempre se distrae de la gestión”, indicó Corpacci ante la consulta de los medios de prensa que la acompañaron en el recorrido de obra.

En ese sentido, insistió en que “cada elección significa que todos estamos trabajando fuertemente en la contienda electoras y yo creo que son momentos difíciles desde lo económico en donde todos tenemos que reforzar el esfuerzo de trabajo para que las cosas funcionen de la mejor manera posible y que las ciudadanía pase por cinco elecciones en un año entre las PASO provinciales, elecciones provinciales, PASO nacionales, elecciones nacionales y ballotage, es mucho” y añadió que “si el calendario electoral estuviera más comprimido sería otro tema, pero tener a la gente de marzo a octubre en este trabajo a mí siempre me pareció innecesario”.

La primera mandataria también le recordó a la oposición su negativa de reformar la Constitución provincial y, de esa manera, establecer certeza electoral. “Si hubiéramos tenido la reforma de la Constitución, hubiéramos podido resolver si se permitía desdoblar en adelante y acercar los plazos, tener una certeza electoral, que es lo que la oposición siempre reclama y que nosotros lo pusimos dentro de la reforma porque yo creo que así debe ser, pero nunca hemos hecho una cosa distinta desde que estamos en el Gobierno. Siempre hemos votado junto con las nacionales en octubre”.

La gobernadora sostuvo que en su decisión no incidieron las conveniencias electorales, ya que de ser así hubiera optado por marzo: “Íntimamente, tal vez desde lo político, era lo correcto porque yo sé que estamos mejor posicionados, que tenemos esa tranquilidad, pero a mí me toca cuidar los recursos de la provincia y que se inviertan en beneficio de la gente”.

¿Va por otra reelección?

Consultada sobre la posibilidad de que vaya por un nuevo mandato como gobernadora, Corpacci respondió: “No es algo que voy a decidir yo, es algo que lo vamos a decidir todos los compañeros, evaluando múltiples parámetros que tenemos que tener en cuenta. Todavía no hemos hablado de candidaturas, creo que estamos con tiempo para definir y lo vamos a hacer el conjunto de compañeros en el partido”.

Unidad Ciudadana

A su vez, Corpacci respondió respecto del lanzamiento que realizará Unidad Ciudadana en la provincia a mediados de este mes en el que trabajan referentes del oficialismo y que se leyó como un acuerdo entre ambos espacios políticos que en la última elección fueron divididos.

“Nosotros no hemos sellado ninguna alianza con Unidad Ciudadana. Yo siempre dije que todo espacio del peronismo que quiera venir a nuestra provincia a conversar, siempre van a ser bienvenidos porque tenemos muchas cosas en común. Acá no hay ninguna alianza sellada ni no sellada”, afirmó. Uno puede tener más afinidad con un sector que con otro. Lo que sí es cierto, es (que) Unidad Ciudadana lanza su línea nacional y ha tomado la decisión de lanzarla, como en otras provincias, también en Catamarca. Y a nosotros nos parece bien.