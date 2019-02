El Ejecutivo definirá en 15 días la reglamentación de la Ley Antiplus

Según la OSEP, en octubre actualizaron los valores médicos y, a partir de lo que prevé la nueva ley, se establece un método más ágil y efectivo de sanción a aquellos prestadores que no cumplan con el no cobro de plus. Hausberger aclaró que “los que no estén de acuerdo, no están obligados a prestar el servicio”.

Viernes, 1 Febrero, 2019 - 04:00