Juan Guaidó presenta el "Plan país para el rescate de Venezuela"

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presenta hoy jueves su plan para enfrentar la debacle económica y social del país petrolero. Antes de anunciar las medidas con las que espera lograr la "reconstrucción de la nación", Guaidó envió un mensaje al país: "Trabajaremos para estabilizar la economía, atender la emergencia humanitaria de inmediato, rescatar los servicios públicos y superar la pobreza". "Sabemos cómo lograrlo", aseguró en Twitter.

La presentación del Plan País se da un día después de que Venezuela viviera otro días de manifestaciones contra Maduro. Rodeado de manifestantes, Guaidó aseguró que lo prioritario de su gestión desde la Asamblea Nacional es gestionar el ingreso de la ayuda humanitaria. “Se va a formar una coalición internacional para atender la emergencia humanitaria (...) Estamos implementando la logística del ingreso de la ayuda humanitaria priorizando las afecciones más urgentes”.

También el dirigente opositor se pronunció sobre la prohibición de salida del país que dictaminó el Tribunal Supremo de Justicia. "No me preocupa, lo que me preocupa es que la gente regrese al país, generar las oportunidades para que todos puedan regresar”. El conflicto político ocurre en pleno colapso de la que fue una vez una potencia petrolera, que sufre escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para este año.

Estados Unidos lidera la presión internacional contra el gobierno chavista. En este sentido, decidido a asfixiar económicamente a la gestión de Maduro, la Casa Blanca aprobó sanciones contra la estatal petrolera PDVSA -fuente del 96% de ingresos del país- y congeló cuentas y activos venezolanos, cuyo control entregó a Guaidó.

El opositor, de 35 años, sigue sumando apoyos del exterior. La Euro cámara se convirtió este jueves en la primera institución europea en reconocerlo como presidente interino, tras su auto juramentación el 23 de enero.