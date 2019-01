Guaidó convocó a una "marcha permanente hasta que se vaya el usurpador Maduro"

Con el reciente apoyo del Parlamento Europeo, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentó este jueves su plan para enfrentar la debacle económica y social del país petrolero. En sus primeras declaraciones, Guaidó aclaró que contra el país“no hay un bloqueo, es una protección de los activos”, en referencia a las sanciones de Estados Unidos contra PDVSA.

La crisis de Venezuela “no es un problema de izquierda o derecha, no tiene que ver con problemas ideológicos, es un problema de humanidad”, sostuvo. Una de las primeras acciones que el titular de la Asamblea propuso es “rescatar al Estado. Recuperar el recuperar el Estado y ponerlo al servicio de la gente. Hoy el Estado no provee lo básico porque se robaron el dinero”. Al respecto, el dirigente criticó que “hasta ahora solo ha sido un Estado para el subsidio, para el control social, para sembrar el miedo".

Otro de los puntos del Plan País, es “reinsertar a Venezuela en el mundo, en el mundo democrático. Ya han visto el respaldo internacional, la posibilidad de que ingrese la ayuda humanitaria”. Esto significa "separarnos de la corrupción, del narcotráfico y luego la capacidad que puede tener Venezuela para cooperar sanamente con todos los países del mundo". “El cese de la usurpación tiene que ver con la confianza de generar en este país las condiciones para su desarrollo”, afirmó.

De igual forma, aseguró que un tercer punto del plan es “devolverle la libertad a los venezolanos” y trabajar en conjunto con las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de la nación. "Necesitamos un país donde hagamos contraloría social a cada momento", puntualizó. "Nuestra generación se forjó en el sacrificio, en una dictadura, no se envileció y es demostración de que seguimos con la frente en alto. Aprendimos como sociedad que cada bolívar tiene que estar al servicio de los venezolanos, no para enriquecerse unos pocos. Cada centavo nos debe doler", destacó.

Atender la "emergencia humanitaria"

Antes de anunciar las medidas con las que espera lograr la "reconstrucción de la nación", Guaidó envió un mensaje al país: "Trabajaremos para estabilizar la economía, atender la emergencia humanitaria de inmediato, rescatar los servicios públicos y superar la pobreza". "Sabemos cómo lograrlo", aseguró en Twitter.

La presentación del Plan País se da un día después de que Venezuela viviera otro días de manifestaciones contra Maduro. Rodeado de manifestantes, Guaidó aseguró que lo prioritario de su gestión desde la Asamblea Nacional es gestionar el ingreso de la ayuda humanitaria. “Se va a formar una coalición internacional para atender la emergencia humanitaria (...) Estamos implementando la logística del ingreso de la ayuda humanitaria priorizando las afecciones más urgentes”.