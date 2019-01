Revelaron un antiguo accidente del piloto del avión que llevaba a Emiliano Sala

Mientras se investiga si lo restos del avión que se encontraron en una playa de Normandía corresponden al avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, se conoció un embarazoso antecedente del piloto que manejaba el avión Piper PA-46-310P Malibu que transportaba al jugador del Nantes FC hacia Cardiff. Según informa la prensa inglesa, David Ibbotson protagonizó un choque en sus inicios como piloto.

El periódico The Sun ha revelado un nuevo indicio sobre la falta de experiencia del piloto que transportaba a Sala hacia Gales: Ibbotson, de 59 años, ya había chocado un avión en el pasado.

Este rotativo británico informó que el incidente sucedió hace varios años atrás, en 1995, cuando "no pudo bajar el tren de aterrizaje" de un Piper Cherokee, un avión que se utiliza para entrenamientos. En aquella ocasión David Ibbotson simulaba una falla de motor y terminó estrellándose con la pista. Aunque el nombre de Ibbotson no figura en el incidente registrado dentro del Departamento de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña (Air Accident Investigation Branch), The Sun confirmó que protagonizó aquel choque.

Ibbotson contaba en aquel entonces con una licencia básica de piloto privado y tenía 246 horas de experiencia ante de chocar el Piper Cherokee en el aeródromo de Hibaldstow, el 9 de mayo de 1995, hace 24 años.

Por otra parte, L'Equipe esclareció uno de los misterios surgidos en las primeras horas de la desaparición del avión: Willie McKay, agente de futbolistas que participó en la transferencia Ibbotson, reveló que la confusión sobre la identidad del piloto se produjo porque Ibbotson había extraviado su tarjeta de crédito y los costos del viaje, como el hotel y los impuestos del aeropuerto, los pagó su colega David Henderson desde Inglaterra.

Henderson iba a ser el encargado de transportar a Emiliano Sala pero, por alguna razón que todavía se desconoce, le propuso a David Ibbotson que se encargue del viaje que acabó en desgracia y que todavía tiene muchos misterios por resolverse.