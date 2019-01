Larreta: “Para los tipos robar es gratis, porque por más que la policía los agarre pasan una noche en cana y salen”

Dos motochorros con antecedentes penales fueron detenidos y liberados en menos de 24 horas por decisión de la jueza Patricia Guichandut. La magistrada es la misma que había dejado en libertad a otro delincuente colombiano luego de que pagara 700 pesos. Horacio Rodríguez Larreta expresó su indignación en Cada Mañana: “Estoy un poco caliente con la jueza que liberó al motochorro. Tres veces condenado. El tipo con la expulsión de la Argentina dictaminada, lo volvemos a agarrar en Boedo y lo liberó a las 24 horas. Lo enganchamos ayer porque hemos fortalecido todos los controles de moto. Lo enganchamos al tipo y estuvo 24 horas preso“.

Visiblemente enojado, Rodríguez Larreta aseguró que “estamos dando una pelea a fondo pero juezas como éstas no ayudan en nada“. “El año pasado agarramos más de 210 casos de motochorros. Casos incluso de los más conocidos, el premio Nobel de Medicina en Ciudad Universitaria. De los 210 casos, ¿sabés cuántos hay presos hoy?“, preguntó alterado el jefe de Gobierno de la Ciudad: “Cero“.

Según explicó Rodríguez Larreta, esta problemática es la que necesita que se produzca “un avance en la modificación del Código Penal“. “Hay que cambiar la actitud de los jueces, porque no hay explicación para largar a este tipo con tres condenas. Al fin y al cabo es gratis para los tipos robar, porque por más que la policía los agarre pasan una noche en cana y salen. Sería muy bueno que la justicia acompañe. No me gusta generalizar, hay jueces y jueces, lo de esta jueza es escandaloso pero hay otros que trabajan bien“, concluyó Larreta.