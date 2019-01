Las elecciones provinciales se realizarán en octubre y con PASO

Luego de las dudas planteadas respecto de cuándo sería la fecha de las elecciones provinciales, finalmente ayer se supo que los comicios no se realizarán en marzo y, por ende, se desarrollarán en octubre junto a las nacionales, lo que implica que en agosto también habrá elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias también junto a las nacionales.

Esta fecha quedó establecida debido a que el Poder Ejecutivo dejó vencer el plazo, que venció hoy a las cero horas, para poder convocar a los comicios en el mes de marzo. Si bien no hubo un comunicado oficial del Gobierno, los funcionarios allegados a Corpacci informaron off de récord que, finalmente, se tomó la determinación de que las elecciones se realicen en octubre, junto a las nacionales.

Dicha información se corroboraba hasta anoche, cuando al cierre de esta edición aún no se había emitido el documento legal a través del cual se convoca a los comicios provinciales.

De igual manera, hasta horas de la tarde, había cierto hermetismo respecto de la decisión final de la gobernadora Lucía Corpacci, ya que, por ejemplo, el asesor general de Gobierno, Pablo Gallardo, en declaraciones periodísticas dejó en claro que la mandataria podía convocar a elecciones hasta las cero horas de hoy.

“No tienen autoridad moral”

La demora en dar a conocer la fecha de los comicios generó fuertes críticas de la oposición, que cuestionaban la falta de certeza electoral. En diálogo con LA UNION, el diputado provincial, Isauro Molina (Frente Justicialista para la Victoria), cuestionó la posición de los referentes opositores y dijo que “no tienen autoridad moral” para hacer ese cuestionamiento.

“El Frente Cívico y Social no tiene autoridad moral para hacer ninguna observación ni ninguna crítica porque durante los 20 años de gobierno de ellos, desdoblaron las elecciones e implementaron la estrategia que le convenía no a la provincia, sino al partido gobernante. Creo que hay que tener autoridad moral y ellos no tienen absolutamente nada que decir”, replicó.

CABA no desdobla

El 27 de octubre, los porteños elegirán presidente y también jefe de Gobierno. La elección porteña se celebrará el mismo día que la nacional. Lo confirmaron a Clarín altas fuentes del Gobierno porteño.

La decisión ya estaba tomada desde hacía tiempo, pero Horacio Rodríguez Larreta terminó por anunciársela a su equipo durante la jornada del miércoles, un día después de que María Eugenia Vidal comunicara públicamente que no desdoblaría la elección bonaerense de la nacional. Ahora, solo queda que el jefe de Gobierno firme el decreto correspondiente para fijar la fecha.