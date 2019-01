Elisa Carrió dijo que los aumentos tarifarios en la luz "no se justifican"

La diputada nacional criticó duramente a las empresas prestadoras del servicio de energía."Las personas que están reclamando tienen razón". Los nuevos incrementos de las tarifas, de hasta el 32%, serán aplicados a partir de este viernes.

Luego de dos días con miles de usuarios sin luz en Buenos Aires -el martes hubo más de 100 mil y el miércoles continuaron los problemas con más de 30 mil pasadas las 17 horas-, Elisa Carrió publicó un mensaje en las redes sociales para criticar los aumentos en el servicio.

"Edenor y Edesur tienen aumentos que no se justifican. Las personas que están reclamando en Almagro por los cortes tiene razón", expresó la diputada nacional. Y agregó: "Lo peor de Edenor y Edesur es que ni siquiera te contestan el teléfono. Me pasó mil veces. No puede ser que a veces uno tenga que recurrir a relaciones institucionales para que puedan recuperar la luz del barrio. Así me lo pedían a mí en Barrio Norte".

Los usuarios afectados por la falta de suministro eléctrico fueron una constante en los últimos días, en donde se registraron altas temperaturas. Si bien muchos pensaban que con las lluvias del martes a la noche llegaría el alivio, el miércoles persistieron los problemas.