Argentina vuelve a exportar biodiésel a la Unión Europea

La Unión Europea decidió no imponer sanciones al biodiésel argentino tras alcanzarse un acuerdo entre el Gobierno argentino y el bloque europeo, y aprobó el ingreso del biocombustible en "determinados volúmenes y precios" mínimos, que serán determinados entre las autoridades de la UE y exportadores. Se estima que se trata de un mercado con un potencial de unos 1.000 millones de dólares.

La Cancillería argentina destacó que "luego de un intenso año de trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y el sector privado, Argentina logró un acuerdo con la Unión Europea para poder volver a exportar biodiésel al viejo continente". También señaló que en enero de 2018, luego de ganar en 2016 una controversia contra la UE en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por medidas antidumping que afectaban exportaciones argentinas de biodiésel, la Comisión Europea abrió una nueva investigación por presuntas subvenciones a esos embarques.

"Es un acuerdo alcanzado entre el Gobierno argentino y la UE que nosotros celebramos, ya que consideramos que éste es razonable y trae un beneficio para todas las partes", dijo el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta.

Aunque no trascendieron los términos del acuerdo, Zubizarreta explicó que si bien "existe un arancel (6,5%), lo que este acuerdo hace es aceptar que a la Argentina no le apliquen las sanciones siempre y cuando se mantenga dentro del acuerdo alcanzado". Este acuerdo radica en "no vender por debajo de determinado nivel de precios y con limitaciones en el volumen".

En septiembre del año pasado, ante la presión de los productores, la Comisión Europea (CE) decidió iniciar una investigación sobre supuestos subsidios a la industria exportadora argentina, para reimponer a la importación de biodiésel aranceles que irían del 25% al 33,4%. Según la Secretaría de Agroindustria de la Nación, se exportaron hasta agosto de 2018 poco más de un millón de toneladas hacia Países Bajos, Malta y Bélgica, los únicos países importadores de la Unión Europea por casi u$s700 millones.