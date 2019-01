Suman drones en Aconquija para encontrar a Paula Giménez Carrizo

Continúa el rastrillaje que busca dar con la menor desaparecida en Aconquija. Baqueanos, policías, bomberos voluntarios, Grupos Especiales de Rescate, canes, y homicidios, entre otras instituciones, trabajan contra reloj para ubicar a Paula. La joven, según una de las versiona desapareció el lunes en el Paraje La Echada, cuando salió a caminar junto a su primo de apellido Carrizo, buscando tener señal en su celular para poder comunicarse con su familia de Buenos Aires, de donde es oriunda. Este familiar, ya fue demorado y puesto a disposición de la fiscal Soledad Rodríguez.

Sobre la búsqueda, el jefe de policía Orlando Quevedo, informó que utilizan drones de última tecnología, pero que hasta el momento no pudieron dar con ella. Manifestó“están trabajando con unos drones en toda la zona, porque hay lugares donde el personal policial no puede llegar por la presencia de precipicios muy profundos”. A la vez que agregó que la policía de Aconquija solicitó la intervención de la división canes, quien colabora con perros adiestrados.

En las últimas horas, y como consecuencia de las fuertes precipitaciones el río Punta del Agua que divide la zona urbanizada con el Campo del Pucará y La Echada (lugar donde se extravió), creció su caudal, con lo que se complica el tránsito en la zona y los rastrillajes.

Por las redes

Por otra parte, sus familiares de la provincia de Bs. As. piden mediante las redes sociales la difusión del hecho y reclaman información concreta sobre el posible recorrido que habría realizado la menor antes de su desaparición.

La publicación de Belén Silva, familiar de la menor dice textual:

BUSCAMOS A PAULA

Paula Giménez de 15 años de edad, está desaparecida desde este 28 de enero de 2019, en la localidad de Aconquija, más conocido como “las Estancias”, al noroeste de la provincia de Catamarca y desde ese momento no se supo nada de su paradero.

Para su familia que se encuentra en Buenos Aires, resulta muy difícil acceder a una información certera acerca de sus movimientos previos a la desaparición ya que a la distancia y la comunicación con el comisario de la zona resulta ser muy confusa tanto por las falencias en cuanto a la señal de comunicación como así también a la información escasa que éste ofrece. La joven viajó a este pueblo inhóspito acompañada de su madre.

Las versiones que circulan son muy variadas unas de las más conocidas son: la relatada por su familia: que camino hacia la zona montañosa acompañando a sus dos primas a llevar unas cabras mientras que ella aguardaba en la entrada de una montaña. Cuando ellas vuelven ya no la encuentran allí. Por otra parte un joven que parece ser su primo declaró que se acercaron a las montañas donde Paula solía buscar señal para comunicarse con su familia de Buenos Aires. Mientras la adolescente intenta encontrar señal se va alejando hasta desaparecer.

Lo cierto es que su familia en Buenos Aires no tiene acceso a información certera y confiable por parte de la justicia de la zona y no cuenta con los medios necesarios para acercarse al lugar del hecho. Necesitamos difundir para dar dinamismo a la búsqueda y que la justicia sepa que Paula no está sola y la vamos a buscar hasta dar con la verdad del caso."