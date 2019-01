Horóscopo de hoy Miércoles 30

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Deberás dejar de lado todo tipo de sentimentalismos si pretendes ser respetado en tu ambiente de trabajo. Muéstrate decidido. Jornada propicia para romper la rutina. Sorprende a tu pareja con un presente, o una salida sorpresa juntos. Te resultará imposible adelantar tu trabajo para el día de hoy debido a constantes interrupciones e imprevistos. Paciencia.Sugerencia: No subestimes las capacidades de aquellas personas que te rodean. El principal ingrediente de la derrota es el exceso de confianza.

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

Que las opiniones cruzadas en tu entorno familiar acerca de tu conducta no te hagan alterar tu curso de acción. Los problemas de pareja se solucionan entre dos. No metas a terceros en el medio que podrían malograr la relación. Aprende a tomar las criticas y recomendaciones de una manera positiva. Permítete crecer a partir de ellas.Sugerencia: Caerás en cuenta que es imperativo sacarle el mayor provecho posible a cada segundo que tengas en esta vida. No dejes que el tiempo se te escurra.

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

Deberás tener un completo control de cada variable en tu temperamento en la jornada de hoy. Mucho estará en juego. Aprovecha tu tiempo libre para hacer con tu pareja aquellas actividades que ambos disfrutan tanto. Buen momento. Asegúrate de contar con toda la información pertinente antes de tomar una de las determinaciones que deberás afrontar.Sugerencia: No siempre podrás tener las respuestas adecuadas alas preguntas que la vida pone en tu camino. Acepta tu destino y continua adelante.

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Cuida los comentarios que realices durante la jornada de hoy. No des la oportunidad a los que esperan tu fracaso. No hay presente alguno que pueda reemplazar el valor de una palabra de amor. Busca expresarte mejor en tus sentimientos. Lograrás grandes avances en proyectos personales en la jornada de hoy. No te confíes y continua con este ritmo.Sugerencia: Procura mantener la calma en situaciones de mucho estrés, esta será la única forma de poder solucionarlas eficazmente. Confía en tu criterio.

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

Vivirás algunas tensiones con tu pareja en el día de hoy, lo que llevará a un profundo y reflexivo dialogo con ella. Juntarás el valor necesario para acabar con una relación que te ha hecho caer en un profundo abismo por un largo tiempo. La frustración golpeará a tu puerta durante el día de hoy debido a consistentes fallas en tus actividades. Paciencia.Sugerencia: Las vicisitudes y problemas estarán en tu vida hasta el final de los días. No permitas que un par de nubarrones tapen un sol grandioso.

VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

Podrás revertir una situación que te había mantenido cabizbajo durante un largo tiempo. Disfruta de la jornada. Los problemas económicos han empañando la felicidad de tu hogar. Busca acercarte a tu pareja para fortalecer el vínculo. No puedes permitirte ser manipulado por pares laborales sin escrúpulos. Deberás aprender a imponer tus determinaciones.Sugerencia: Ten en mente que una vez que las palabras han sido liberadas, no hay vuelta atrás. Se más moderado en tu forma de decir las cosas.

LIBRA (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Evita hablar mal de alguien cuyo apoyo económico estás necesitando. Resérvate los comentarios o no lograrás nada. Las palabras de tu pareja son totalmente sinceras. Pero si tú estás convencido de su infidelidad, no hay palabras que valgan. Trata de no mezclar los asuntos personales con los laborales. Evalúa si poner más energía en lo urgente o lo importante.Sugerencia: Si quieres mantenerte en forma, debes resignar algunos alimentos. Hay personas que no engordan coman lo que coman, pero no es tu caso.

ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Serás de gran ayuda para un amigo cercano que atraviesa momentos difíciles en su vida. No dudes en hablar con el corazón. Hasta tú mismo te sorprenderás con el resultado que obtendrás hoy aplicando tus artes de seducción desde otro enfoque. Deberás dejar un poco de lado tu frenesí acostumbrado para ponerte al ritmo de tus pares laborales momentáneamente.Sugerencia: Comenzarás a ver ciertas cosas de la vida bajo una óptica diferente a la de tiempos pasados. Toma esto como un claro signo de madurez por tu parte.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Descubrirás ciertas verdades acerca de como manejarte en tu vida emocional y sentimental en el día de hoy. Intenta asimilarlas. Deja entrar al amor en tu vida, y verás como muchas cuestiones de ella se solucionan por si mismas. No lo postergues más. Asegúrate de destacarte por sobre tus pares laborales durante la jornada de hoy, estarás siendo observado detenidamente.Sugerencia: No puedes escapar de los cambios que la vida tiene reservados para ti. Es inútil resistirse, acepta tu realidad tal y cual es.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Te invadirá la nostalgia cuando ciertos recuerdos te tomen por asalto en el día de hoy. No dejes que esto te deprima. Sentirás que el recuerdo de una pareja de tu pasado opaca rotundamente toda posibilidad de rehacer tu vida. No lo permitas. Utiliza tu tiempo libre de la jornada de hoy para meditar profundamente esas ideas que están rondando tu mente.Sugerencia: Son las dificultades atravesadas en el haber de la pareja las que le dan la solidez para poder proyectarse exitosamente hacia el futuro.

ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

No podrás mantener este estilo de vida frenético por mucho más tiempo. Deberás comenzar a organizar tus actividades. Tu relación se afianza más y más. Empiezas a ver el resultado de un trato amable y una actitud cariñosa y comprensiva. Un sin fin de responsabilidades caerán sobre tus espaldas durante la jornada. Resuélvelas una a una sin caer en desesperación.Sugerencia: No dejes que ciertas situaciones que debas experimentar te logren superar. Recuerda que eres capaz de lo que sea si actúas con la mente calma.

PISCIS (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Te notarás profundamente desganado durante la jornada de hoy. Esto influirá notablemente en tu rutina del día. Comparte con tu pareja una reunión con sus amigos. Intenta integrarte al grupo y hacerla sentir a gusto durante el encuentro. Mantente alerta durante la jornada de hoy. Un trabajo que parecía sencillo en un principio podría traerte complicaciones.Sugerencia: De nada sirve que te estanques en un momento en particular de tu pasado. Esto terminará haciendo que vivas una vida repleta de amarguras.