Cautela del Gobierno respecto de la posible venta de la planta de Alpargatas

Luego de la publicación en exclusiva de LA UNION, en la que dio cuenta del interés de una empresa textil (FIBRANSUR) en comprar la planta que tiene Alpargatas en la provincia, desde el Gobierno provincial se mostraron a favor de que esa transacción se pueda concretar, aunque prefirieron mantener cautela.

Quien se expresó sobre esta posibilidad fue el subsecretario de Industria y Comercio, Lisandro Álvarez. En diálogo con FM República, el funcionario comentó que tiempo atrás, desde el Ministerio de Producción de la Provincia, mantuvieron una reunión en Buenos Aires con representantes de la empresa, a la que “se han ofrecido algunos programas para que esta empresa también pueda venir a esta provincia”.

Álvarez confirmó la información publicada por este medio en la cual se reflejaba que ayer representantes de la firma interesada en adquirir la planta verificarían en el lugar “algunas cuestiones técnicas de la planta”. En esa línea, dijo que por la tarde funcionarios de Producción mantendrían un encuentro para ver qué avances hubo, pero, hasta el cierre de esta edición, desde el Ministerio no informaron sobre la concreción de ese encuentro.

Álvarez valoró como posirivo el interés de un privado en comprar la planta de Alpargatas, ya que la difícil situación que atraviesa ese grupo hace ver un horizonte complicado para el casi centenar de trabajadores que aún pertenecen a la empresa.

“Todos sabemos el achicamiento que ha hecho Alpargatas no solo en nuestra provincia, sino que en Tucumán despidió 500 personas, redujo su planta de Corrientes, cerró en Chaco, en Florencio Varela. Hubo más de 1.800 despidos de este grupo empresario en el país. Por eso, ante esa coyuntura y las vicisitudes del sector, nosotros estamos atentos porque no queremos que cierre otra empresa más, sino que se pueda hacer cargo otra empresa que está interesada y es netamente privada. Para nosotros sería una gran noticia”, indicó el funcionario.

Sobre las chances de que se concrete la compra de la planta de Alpargatas ubicada en Sumalao, dijo que no podía contestar ya que “depende de una decisión netamente privada, la empresa está muy interesada y está terminando de afinar sus números, pero ya son cuestiones de negociaciones entre privados”.

Por último, se mostró preocupado por la actualidad y el futuro del sector industrial porque “las modificaciones de fondo todavía no tenemos certeza o noticia de que se vayan a producir. Si no hay cambio en la política económica nacional y más que nada en el sector industrial y comercial creo que va a ser un año muy complicado. Más teniendo en cuenta el ajuste que está haciendo el Estado nacional por orden del fondo monetario, donde la obra pública va a caer de acuerdo al presupuesto 2019, lo cual implica menos efecto multiplicador o dinamizador en la economía y la caída del salario real hace que las ventas no se reactiven. Si eso no cambia, creo que este año va a ser igual o peor que el 2018”, vaticinó.