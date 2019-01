¿Se comienza a gestar la pelea entre “Pacman” Corzo y Cornejo?

La provincia de Catamartca tiene buenos boxeadores amateurs en la actualidad y, sin dudas, dos de los mejores son Pablo “Pacman” Corzo y Gabriel Cornejo. Por eso, un choque entre ellos sería algo más que interesante.

El debate o el asterisco se dio cuando el propio Cornejo manifestó al medio Ring Catamarca que: “No tengo ningún problema en enfrentar a Pablo. Se podría hacer si es que no debutamos en el Boxeo de paga antes, me serviría mucho a mí como a él también”.

Por su parte, el padre de Pablo Corzo, el promotor Daniel Corzo, tiene la intención de hacer una buena velada para su hijo: “Justamente la primera opción era armar la pelea entre Pablo frente a Cornejo. Le ofrecí la pelea a su entrenador Luis Soto, que luego de hablar con su pupilo me dijo que no llega para pelear el 15 de febrero, pero a la vez me ofreció en su reemplazo a Fabricio Galván, en hasta 81 Kg.”.

Así, el combate que no se pudo dar el año pasado parece que comienza a tomar forma, no ahora, pero seguro más adelante”.