Bonadio aceptó a la viuda de Daniel Muñoz como arrepentida, pero seguirá presa

Carolina Pochetti, presa desde el 21 de octubre en la causa de los cuadernos de las coimas, regresó este martes a los Tribunales de Comodoro Py donde después de reunirse con el juez Claudio Bonadio, se convirtió en la nueva imputada colaboradora.

La viuda de Daniel Muñoz -ex secretario privado de Néstor Kirchner-, firmó un acuerdo de colaboración la semana pasada con los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli y este martes fue homologado.

En la última semana, Pochetti fue trasladada desde Penal de Ezeiza al menos tres veces hacia los Tribunales de Retiro hasta que finalmente logró la homologación de su confesión, lo que le otorga el beneficio de convertirse en "arrepentida" en la causa que investiga una trama de lavado de activos por U$S 70 millones.

Sin embargo, Pochetti aún continuará detenida en el Penal de Ezeiza ya que en principio el juez Bonadio no le concedió la excarcelación. La viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, está imputada como partícipe de una estructura de lavado de dinero que operó en Estados Unidos. Muñoz creó al menos 15 sociedades con las que realizó la compra venta de 17 propiedades por U$S 70 millones.