El intendente de Paclín busca su tercer mandato y cuestionó a Menecier por las dádivas

El actual intendente de Paclín, Orlando Savio, en diálogo con LA UNIÓN confirmó que irá por la re-reelección en las próximas elecciones.

Savio cumplirá en diciembre venidero su segundo mandato consecutivo y ratificó su voluntad de ejercer un tercer periodo frente a la comuna. Anteriormente, también fue intendente desde diciembre de 1999 al 2003.

“Tenemos un plan de obra que ya venimos ejecutando y que aún nos quedan mejoras por hacer. Tenemos un equipo de trabajo que nos permite llevar adelante las cosas que nos propusimos y sin ir más lejos ya estamos planificando como serán los próximos años de gestión porque estoy seguro que la gente me va acompañar”, declaró Savio.

En otro orden de cosas, el jefe comunal cuestionó el accionar del actual ministro de Desarrollo Social de la provincia, Eduardo Menecier.

“Tenemos un equipo fuerte y vamos a trabajar para ganar las elecciones a pesar de que el ministro de Desarrollo ya se lanzó para competir. De todas maneras, ya estamos acostumbrados a estos tipos de desafíos y sabemos que la comunidad nos va acompañar”, declaró.

En ese contexto, el jefe comunal vertió duras críticas contra Menecier y dijo que el funcionario provincial utiliza los recursos del Estado para hacer política partidaria.

“Menecier es un foráneo, ni siquiera vive en nuestro departamento y se postula para intendente, por lo que no creo que la gente lo vaya a acompañar”, disparó. Al tiempo que reclamó que el titular de cartera de Desarrollo Social, supuestamente, hace “abuso” de los recursos estatales.

“Para lanzarse como candidato y para que la gente lo conozca entrega bolsones alimentarios. Entrega dádivas, trae colchones para repartir. Hace 28 años que el FCyS gobierna el departamento y eso debo agradecer a la gente, el apoyo continuo que no se altera a pesar de que la Provincia manda todo el aparto, nos mandan peso pesado y no lo digo esto para polemizar. Para mí, Menecier es un personaje foráneo, no es paclinence, solo viene en calidad de turista”, apuntó.

Finalmente, Savio dijo que también peronistas disidentes a “los que no le dieron espacio” se sumaron al proyecto político del FCyS - Cambiemos.