El Gobierno dijo que hará esfuerzos para sostener el boleto de colectivo a precio razonable

La gobernadora, Lucía Corpacci, el viernes último, presentó los nuevos colectivos del transporte público que cuentan con una rampa mecánica para el acceso a personas con sillas de ruedas.

Se trata de seis unidades que prestarán el servicio en todo el Valle Central.

“Hemos trabajado junto con ellos, fue una demanda suya, no una decisión nuestra. No voy a decir que nos pone orgullosos, porque era una deuda y, cuando se paga, se sostiene que esto se lo tendría que haber hecho antes. Sí puedo decir que lo que prometimos lo vamos cumpliendo, aun cuando los recursos son escasos” afirmó Corpacci.

Sobre el subsidio al transporte, que ya no depende de Nación, Corpacci señaló: “nos tenemos que hacer cargo de estos subsidios en la medida que nuestros recursos nos lo permitan.

Entendemos que el servicio de transporte público es un servicio esencial que no puede desaparecer”. “Vamos a intervenir colaborando, ayudando, aportando desde el Estado provincial para que el precio del boleto no se vaya a valores que no se puedan afrontar por los catamarqueños”, concluyó la Gobernadora.