El reclamo de Margarita Barrientos

La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, salió al cruce del Gobierno de Mauricio Macri tras el proyecto para bajar la edad de imputabilidad.

“Somos responsables de nuestros hijos, tiene mucho que ver la familia. Mandarlos presos no va a cambiar la situación”, disparó la referente social.

Barrientos les reclamó a los funcionarios que recorran las zonas marginales. “Siempre lo he apoyado a Mauricio, me gustaría que sus funcionarios se pongan una bota y caminen por el barro en lugares donde hay mucha necesidad. Tengo mucha gente en el comedor, la situación me superó”, declaró.