Patronato goleó y extendió la crisis de River, que perdió su tercer partido consecutivo

River no encuentra respuestas y su nivel lejos está de ser el de una campeón de Copa Libertadores que acaba de ganar la final más importante de la historia. ¿Acaso el título le nubló la vista a los jugadores? ¿El equipo no sabe qué hacer tras la salida del Pity Martínez? ¿El club no incorporó refuerzos de jerarquías? Todos esos interrogantes giran en la cabeza de los hinchas Millonarios que este domingo vieron, tras el 1-3 ante Patronato, la tercer caída consecutiva de su equipo en menos de dos semanas, todas en el Monumental.

Con mayoría de suplentes, el campeón de América quería festejar por primera vez en lo que va de 2019 y la oportunidad ante el equipo de Paraná parecía imposible de desperdiciar. Sin embargo, un error del mediocampo de Núñez dejó mal parada a la defensa y Gabriel Ávalos cobró el primero de sus tres goles en un partido que nunca olvidará.

River nunca le encontró la vuelta al partido y, a pesar que durante el 0-0 tuvo varias chances de ponerse en ventaja, luego se nubló, los jugadores no encontraron respuestas ante la desesperación y comenzaron a ver cómo su estructura se desmoronaba ante cada ataque de Patronato.

El único aire de renovación llegó de la pierna derecha de Cristian Ferreira, que “inventó” un golazo de media distancia con una jugada personal que clavó contra uno de los palos que defendía el arquero Sebastián Bértoli.

River recuperó, entre el último sábado y el pasado miércoles, dos partidos que adeudaba de la Superliga ante Defensa y Justicia y Unión y en ambos vio la derrota. Este domingo no pudo torcer la tendencia y se terminó de despedir por completo del torneo.