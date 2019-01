Grave: en medio de una ola de hantavirus, un instituto médico no pudo atender 24 casos

En Pergamino, un instituto que atiende enfermedades virales humanas debió derivar a más de 20 personas que habían contraído hantavirus. Desde el bloque de Concejales activaron un reclamo directo al secretario de Salud de la Nación.

Más de 14 casos mortales por hantavirus –de los cuales uno ocurrió en la provincia- ponen en alerta a la población.

Sin embargo, en la ciudad de Pergamino, el reconocido instituto Maiztegui –dedicado exclusivamente a la atención de enfermedades Virales Humanas- se encuentra en una situación grave de desfinanciamiento y, por estas razones, tuvo que derivar a 24 personas que habrían contraído la enfermedad.

El hecho fue denunciado por sus propios trabajadores y, rápidamente, trasladado a la preocupación del bloque de Concejales del FPV-PJ, quienes accionaron una sesión extraordinaria.

Junto con los votos de la mayoría de la oposición, emitieron una resolución que pide medidas urgentes para restablecer las condiciones del instituto médico, en un momento particularmente complejo para la salud de los bonaerenses.

“Los 24 casos llegaron al lugar, pero no eran todos de Pergamino. Fueron todos derivados al Malbrán (Capital Federal) porque no estaban las condiciones en el Maiztegui”, dijo el presidente del bloque del FPV-PJ, Lisandro Bormioli.

La denuncia por parte de los trabajadores no solo habló de desfinanciamiento, sino también alertaron de un posible “cierre” del lugar. Sucede que, por primera vez en su historia, el instituto no tiene director a cargo, luego de que el Gobierno no llamara a concurso. En su lugar, hay un interventor.

Los argumentos de la oposición se valieron en marcar que la ola de hantavirus en todo el país y la provincia se da en el contexto de “ajuste a la Salud pública” y de la eliminación del Ministerio de Salud, luego del plan de achicamiento que impulsó Macri.

Desde la resolución aprobada, el bloque de Concejales de Pergamino le solicitó al secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, que garantice el normal y pleno funcionamiento del Instituto Maiztegui y se “reincorpore la función del diagnóstico de muestras por hantavirus como el instituto viene desarrollando desde hace décadas”.