Volvió el servicio de agua potable en algunos sectores del Sur

En la tarde de ayer, se inició el restablecimiento del servicio de agua potable en la zona Sur de ciudad. Desde la empresa Aguas de Catamarca SAPEM, informaron que el corte se produjo por problemas causados por el temporal de este fin de semana en el Rebombeo ‘A’, y el servicio de agua potable se vería afectado con baja presión y falta de agua en los B° Nueva Catamarca, Jesús de Nazareth, Altos Verdes, 1000 Viviendas, Loteo Fernández, 117 Viviendas Sur y B° Vial.

Desde la empresa, informaron que “nuestros operarios se encuentran trabajando para normalizar el servicio lo antes posible y realizando maniobras para que las zonas afectadas tengan servicio en forma paulatina”.

También, se estimó que el servicio se restablecería dentro de las 48 horas con trabajos para normalizar el sistema. A su vez, desde la empresa informaron que se estará asistiendo con camiones cisterna a los sectores necesarios”, señala un comunicado de la empresa.

Por otro lado, vecinos del sector Sur de la ciudad denunciaron que “la empresa Aguas de Catamarca no asiste con camiones a los hogares que no tienen agua desde hace más 20 años, que jamás pudieron solucionar el problema de agua en esta zona, como si no tuviéramos los mismos derechos de contar con el servicio.

Y aclararon que “los cortes son todos los días y no importan la época del año, jamás atienden las llamadas telefónicas. Creo que ya es hora de que los funcionarios empiecen a tomar medidas porque este atropello ya no se aguanta más”, sentenciaron.

A su vez, manifestaron que es “siempre el mismo verso de todos los años, que cuando cae una lluvia los pozos que abastasen esta zona dejan de funcionar. También creemos que ya es hora de que se invierta en obras hídricas”.