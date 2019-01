Herrera: “No voy a bajar los brazos, tengo que seguir entrenando más”

El catamarqueño, Javier “Jhonny” Herrera, no logró traer el título a Catamarca ante un sólido cordobés Romero que con poco pudo retener el título en Uruguay. El oriundo de la avenida Alem habló con el programa Botineros al finalizar la pelea.

Un poco desilusionado por no haber logrado el objetivo, Herrera comenzó diciendo: “No tuve la suerte de ganar esta pelea, pero no voy a bajar los brazos y voy a seguir adelante”. Y agregó: “Creo que hice una buena pelea, pero los jurados me vieron perdedor otra vez”.

El boxeador se mostró confiado: “Esto sigue, no voy a quedarme. Me sirve a mí para aprender. Estoy orgulloso de haber estado y ser uno de los protagonistas de una velada boxística de estas características”.

Por último, cerró: “Quiero agradecer a todos los que me hicieron el aguante tanto acá en Uruguay como en Catamarca. Les aseguro que voy a volver con más fuerzas. Solo tengo que seguir entrenando y con más ganas todavía”.