Herrera no pudo quedarse con el título en Uruguay

El catamarqueño tuvo su gran chance el sábado, ya madrugada de domingo, cuando enfrentó al cordobés Matías Romero. El pupilo de Julio Apaza no logró imponer su boxeo y terminó cayendo por puntos. Las tarjetas fueron 96-94; 96-94 y 96-94 para el de Córdoba.

El primer asalto fue favorable al catamarqueño que pudo conectar una buena combinación de golpes sobre Romero en el que logró impactar y quedarse con el round. Luego, al no sumar medio punto y no haber empate en los rounds por disposición de la Federación Argentina, se notó una diferencia en el ring y no tanto en las tarjetas.

El cordobés, de a poco, se fue sintiendo más cómodo y, a pesar de tener una forma de combate no muy ortodoxa, por momentos lo trabó demasiado a Herrera y no fue al cruce o al golpe por golpe. Igualmente, Romero manejó la pelea con poco, pero le alcanzó.

A medida que fueron pasando los rounds, Herrera se fue sintiendo más incomodo, pero fue a buscar siendo un poco desordenado y ya con un Romero que le manejó la distancia y salió bien con el jab.

Así, el cordobés Romero se quedó con el combate y retuvo el título Latino y Argentino de la FIB (Federación Internacional de Boxeo). En tanto, que a Herrera le queda entrenar para seguir pensando en otra chance, ya que como en las tarjetas no hubo mucha diferencia, se puede pensar en otra revancha.