Municipales de la Capital confirmaron que reducen el servicio de recolección de residuos

En la mañana del día de ayer, los trabajadores municipales de la Capital resolvieron no ir al paro, pero sí iniciar un quite de colaboración parcial de Higiene Urbana y pedir 0la inmediata renuncia del secretario de Gobierno, Hernán Martel y de otros dos funcionarios.

“Los compañeros decidieron iniciar un quite de colaboración y solo dos camiones van a prestar servicio de recolección de basura, que son los que se encuentran en condiciones de hacerlo. También, pedimos la renuncia del secretario de Servicios Públicos, José Contreras, del director de Higiene Urbana, Fernando Castillo y del secretario de Gobierno quienes dudamos que resuelvan en 3 días lo que no hicieron en dos años”.

Por otra parte, consideró que las expresiones de los funcionarios comunales en un medio radial, fueron una falta de respeto hacia la familia del compañero Yapura y a los trabajadores municipales”

En lo que concierne a la recolección de residuos, informaron que solo dos camiones realizarán el servicio de recolección en la ciudad, ya que aseguran son los únicos que están en condiciones de los 17 que hay en planta.

Además, Arévalo expresó que se hizo un pedido en el año 2017 para solucionar el problema de los camiones ya que hacían falta 20 y solo se compraron 3, que ya están rotos. Camiones que están 24 Hs. en funcionamiento, no tienen mantenimiento y no se le hacen los partes diarios. “Y eso es el ritmo que muchos ven y no valoran el trabajo del compañero municipal”, dijo.

En esa línea, también recordó que hace más de 4 meses hubo un proyecto que elaboraron los consejales, mediante el cual se pretendía decretar como Servicio Esencial “cosa que ya lo es, garantizando un 30% del servicio que, el día de hoy, con el sacrificio de este compañero, no está garantizado ni el 5%. El camión no estuvo ni 15 minutos en la unidad judicial y lo liberaron ahí nomás, porque cuando se trata de que atenta contra la salud del trabajador, no cuenta, como hoy tampoco cuenta la muerte de un trabajador” lamentó.

Desde el gremio, y con el acompañamiento de los trabajadores municipales, esperan una pronta respuesta favorable que mejore la situación y que no haya que lamentar ningún otro hecho de estas características, que enlutan el desempeño diario del trabajador municipal.