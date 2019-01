Municipales resuelven reducir el servicio de recolección de basura y piden la renuncia de Martel

Tal como adelantó LA UNIÓN en horas de la mañana, en asamblea, los trabajadores municipales de la Capital resolvieron no ir al paro, pero sí, iniciar un quite de colaboración parcial de Higiene Urbana y pedir la inmediata renuncia del secretario de Gobierno Hernán Martel y otros dos funcionarios. “Los compañeros decidieron iniciar un quite de colaboración y solo dos camiones van a prestar servicio de recolección de basura, que son los que se encuentran en condiciones de hacerlo. También pedimos la renuncia del secretario de Servicios Públicos, José Contreras y el director de Higiene Urbana, Fernando Castillo y del secretario de Gobierno, Hernán Martel, quienes dudamos que resuelvan en 3 días o que no hicieron en dos años".

Por otra parte, consideró que las expresiones que realizó el Secretario de Gobierno Raúl Martel en un medio radial, fueron una total falta de respeto a la familia del compañero Yapura y la familia municipal”

En lo que concierne a la recolección de residuos, informaron que solo dos camiones realizaran el servicio de recolección de residuos en la ciudad, ya que aseguran son los únicos que están en condiciones de los 17 que hay en planta.

La asamblea se dió en el marco del trágico accidente laboral, el pasado lunes, en que el empleado municipal Mario Yapura (34) perdiera la vida en barrio Villa Cubas.