Arévalo: "La salud de los trabajadores no cuenta, como hoy tampoco cuenta la muerte de un compañero"

El Secretario general del SOEM, Walter Arévalo en diálogo con un medio radial esta mañana, expresó que se va a escuchar a los compañeros, quienes en asamblea decidirán cuales van a ser los pasos a seguir, "hay una molestia tremenda todavia no podemos salir del asombro por este accidente, también vimos como los funcionarios con una liviandad que los caracteriza, ayer salieron a hablar sobre el estado tecnico que tenia el camion como si fuesen peritos o fueran especialistas en la materia, y esto deja a la claras como no se escucha al trabajador que cada dia se sube a una maquinaria pesada, y estos señores resuelven que las cosas estan bien, y no estan bien" dijo Arévalo.

Además instó a los funcionarios a la asamblea para que escuchen, donde van a estar todos los compañeros de Higiene Urbana. Y también en la noche de ayer se sumaron los trabajadores del tallere mecanico, que son quienes realizan las reparaciones a los camiones. "Ellos van a comentar como reparan, sacan partes a uno para ponerles a otro, muchos funcionarios no conocen el sistema operativo que tiene Higiene Urbana, por eso no hace más de 4 meses tuvimos un proyecto que elaboraban los consejales que querían decretar Servicio Esencial, cosa que ya lo es, garantizando un 30% del servicio que, el día de hoy con el sacrificio de este compañero, no esta garantizado ni el 5 %. El camión no estuvo ni 15 minutos en la unidad judicial y lo liberaron ahí nomás, porque cuando se trata de que atenta contra la salud del trabajador, no cuenta, como hoy tampoco cuenta la muerte de un trabajador.

En esa línea Arévalo expresó que se hizo u pedido en el año 2017, y, para solucionar el problema de los camiones hacían falta 20 y sólo se compraron 3 que ya están rotos, camiones que están 24 hs en funcionamiento, no tiene mantenimiento y no se le hacen los partes diarios. "Y eso es el ritmo que muchos ven y no valoran el trabajo del compañero municipal" dijo.

En relación a la suspención del servicio de recolección, el gremialista manifestó que "recién me avisan que se efectuó la compra de 4 camiones, esperaron a que muera un trabajador para darse cuenta de que hacían falta cuatro camiones", en ese marco sostuvo que la ciudad seguirá sucia ya que sólo se encuentran en condiciones dos camiones los cuáles no dan a basto, y esperan que em asamblea se resuelva favorablemente la situación a favor de los empleados y no haya que lamentar ningún otro hecho de estas características, que enlutan el desempeño diario del trabajandor municipal.