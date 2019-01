Trump no descarta una posible intervención militar en Venezuela

Luego de haber reconocido a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela y tras el corte de relaciones de Maduro con Estados Unidos, el presidente norteamericano no descartó la posibilidad de una intervención militar.

Durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa Blanca este miércoles mientras Maduro le hablaba al pueblo venzolano en Caracas y anunciaba la ruptura de las relaciones diplomáticas, Trump aseguró que "todas las opciones están sobre la mesa".

Además, adelantó que "seguirá usando todo el peso económico y diplomático de Estados Unidos para hacer presión a favor de la restauración de la democracia". Y consultado sobre una posible intervención militar aseveró: "No lo descartamos".

Este miércoles Maduro anunció la ruptura de relaciones políticas y diplomáticas con Estados Unidos, después de acusar a Washington de "ordenar" un golpe de Estado en su país.

El venezolano dio un plazo de 72 horas al personal diplomático de EEUU para abandonar el país. "Le decimos no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo", exclamó.