Horóscopo de hoy Jueves 24

Aries

Últimamente no duermes las horas suficientes y esa falta de sueño te está empezando a pasar factura. Necesitas descansar y para eso tendrás que decir que no a ciertos planes o propuestas que te hagan algunos amigos. No puedes apuntarte a todo porque tu salud se puede resentir.

Tauro

Hace tiempo que no haces una limpieza a fondo en tu hogar y ya es hora de que te pongas a ello. No dejes de sacar fuera todo lo que ya no te sirve. Cambiar la decoración con ciertos toques más alegres y optimistas sería una buena idea. Date tiempo.

Géminis

Alguien te tachará de soberbio o prepotente sin ningún motivo de peso y no debes hacerle caso. Evita discutir con esas personas de tu entorno familiar que siempre están con lo mismo. Si tienes que guardar silencio, hazlo: siempre será mejor que decir aquello de lo que te puedas arrepentir.

Cáncer

Hoy estarás más disperso de lo normal y te costará mucho trabajo concentrarte. Te faltará agilidad mental para hacer las cosas de un modo correcto y tomar decisiones acertadas. Lo mejor será que te centres en algo y no hagas varias tareas a la vez. No tengas prisa.

Leo

No será una jornada del todo favorable para la salud. Puede que te duela un poco la cabeza o el estómago o que sientas dolor en cualquier otra parte del cuerpo. Intenta descansar, sobre todo mentalmente, y evita a toda costa cualquier discusión. Pasa el día lo mejor posible.

Virgo

Presenciarás una discusión o una pelea y te costará trabajo mantenerte al margen. No tomes partido por nadie pase lo que pase. Si estás viviendo momentos de incertidumbre, alguien te dará una buena noticia que te harán sentir tranquilo al menos durante unos días.

Libra

Vivirás una situación de mucha tensión, pero es importante que no te dejes secuestrar por la ira o podrías pagarlo caro. En el trabajo, intenta concluir todas las tareas que empieces pues, de lo contrario, alguien podría criticarte o valorarte negativamente y eso no te interesa.

Escorpio

Un antiguo amor aparecerá de nuevo en tu vida con intenciones no demasiado claras. No te dejes embaucar a las primeras de cambio por sus palabras bonitas. A veces conviene recordar ciertos errores del pasado para no cometerlos en el presente.

Sagitario

Los objetivos se obtienen con esfuerzo y dedicación: no te dejes embaucar por quienes te hagan promesas demasiado fantasiosas. Si tienes que invertir en algo, hazlo junto a alguien en quien confíes totalmente. Las puertas de la abundancia se están abriendo para ti, pero debes ir con precaución.

Capricornio

Al fin se aclarará una situación complicada en apariencia y podrás comprobar que nada era tan serio como habías pensado. Aprenderás una lección importante gracias a una etapa del pasado en la que sufriste mucho. Es hora de sanar tus heridas. Te sentirás mucho más contento y tranquilo.

Acuario

Te falta una visión a largo plazo tanto en lo personal como en lo profesional. Si te estás planteando cambiar de trabajo, investiga primero cuáles son las mejores posibilidades a tu alcance y luego empieza a contactar a tus conocidos y diles lo que necesitas. No es el momento de asumir muchos riesgos.

Piscis

Estás trabajando demasiado últimamente: deberías bajar el ritmo y delegar entre tus compañeros y subordinados. Tampoco sería mala idea cancelar algunos compromisos que te hacen permanecer estancado. Hay ciertas cosas que tienes que empezar a solucionar ya.