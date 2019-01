Guillermo Ferreyra ratificó que va por la reelección en Fray Mamerto Esquiú

El intendente por Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, del bloque Frente Para la Victoria, afirmó esta mañana en diálogo con Radio Valle Viejo, que irá por la reelección. "“tenemos un programa que cubre ocho años” que quieren seguir llevando adelante “para seguir con más obras, más deportes, más educación, con más servicios para nuestros vecinos. Trabajamos todos los días para mejorar la vida de nuestros vecinos y, si eso así lo interpretan los vecinos, la reelección viene sola”.

En esa línea comentó que "nosotros estamos gobernando con los tres peores años en la Argentina de la historia, y esto no es dicho por mí, los dicen los mejores economistas y la realidad del vecino".

Al ser consultado por los dichos del ex jefe comunal Humberto Valdez, Ferreyra fue lapidario. "La verdad que no entiendo lo que expresa el presente Diputado Provincial (por Valdez), me parece que como siempre esta fuera de la realidad, no ve ni lo que hizo, ni lo que dejó. Para uno saber cual es el presente tiene que saber tambien cual fue el pasado, y el pasado fue la responsabilidad de adminitrar los recursos del municipio durante 12 años (gestión de Valdez), dejando el departamento con el 70% de las calles rotas y sin asfaltar.

En relación a la intención del Diputado Provincial de lanzarse nuevamente a la intendencia, y en consolidarse como una opción electoral, Ferreyra aseguró que "el está pensando en lo electoral , nosotros en la necesidad de la gente, en como mejorar las calles, la iluminación, las obras.

En ese marco, el Intendente por Fray Mamerto Esquiú, expresó que ellos seguirán trabajando y que toda mirada y propuesta que favorezca al departamento será siempre bienvenida, y mejor aún si se da dentro del Peronismo.