"A cinco años, el Gobierno apuesta al olvido"

Desde la cuenta de facebook "Justicia para el Rodeo", Sal recordó la tragedia y aseguró que "es difícil aceptar el hecho de que tanto el Gobierno como la Justicia Catamarqueña se empeñan en llevarnos al olvido y no hacer nada, que lo ocurrido esa trágica noche."

El texto completo:

"Ya son cinco años desde que viví esta tragedia y me dejó una marca imborrable. Esa noche junto a mi familia, suegros, cuñada y dos personas queridas, estábamos disfrutando de un bello día más en nuestro querido Rodeo sin saber que se convertiría en la peor experiencia de mi vida.

Noche que generó sentimientos encontrados en esta nueva etapa como el contraste de la alegría de sobrevivir junto a mi mujer y tres hijos, y el dolor y la tristeza de perder a mi amada Caro, mi suegra Pita y mi cuñada Mary.

Agradezco a Dios, a mis familiares, amigos y a todos los que, aún sin conocernos, me dieron fuerzas para seguir adelante y para comprender que la vida es maravillosa incorporando esa dualidad. Y ese es el camino que pretendo seguir, vivir plenamente la vida.

Pero dentro de ese camino también está el pedido de JUSTICIA.

No es buscar responsables para condenarlos, sino para que se hagan cargo del daño que causaron y así evitar que sigan dañando. Y que los demás tomemos conciencia que nuestras acciones tienen consecuencias. De este modo honrar la memoria de los que fallecieron y la de El Rodeo mismo.

Lógicamente que es mi mirada y puede no ser compartida por muchos, pero cuando se obra de mala manera con el fin de callar todos los pedidos de JUSTICIA es cuando me demuestran que es el camino correcto.

Creo que me es más difícil aceptar el hecho de que tanto el Gobierno como la Justicia Catamarqueña se empeñan en llevarnos al olvido y no hacer nada, que lo ocurrido esa trágica noche.

La corrupción de quienes deben buscar la Verdad es tan dañina como la tragedia. Porque si bien la Justicia no puede borrar lo sucedido, ayuda a calmar tanto dolor.

Durante estos cinco años la Justicia ha demostrado no estar a la altura de su función: remueven al fiscal que realizó las imputaciones, la cámara vergonzosamente admitió la realización de una nueva pericia luego de vencido todos los plazos, el perito oficial Ing. Salas y el fiscal Gover incurrieron en graves contradicciones, en la realización de la nueva pericia participó un imputado, la mayor cantidad de pruebas ha sido producida por pedido de las víctimas, hay presentadas pruebas por parte de la Dirección Provincial de Vialidad respecto de los informes preliminares a la construcción del puente con fechas posteriores a la tragedia, está demostrado que había partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento del río que no fueron usadas, también está probado que el gobierno ya tenía informes que daban a conocer la peligrosidad del río y que no hizo nada al respecto, la nueva pericia dictamina que no hubo alerta meteorológico cuando el informe del SMN que así lo acredita fue aportado oportunamente a la causa, CUATRO (4) FISCALES INTERVINIENTES casi a razón de uno por año, Y LO QUE TAL VEZ SEA LO PEOR DE TODO: QUE EL PRINCIPAL RESPONSABLE, QUE ES EL ESTADO PROVINCIAL, HOY ES CONSIDERADA UNA VICTIMA AL SER ADMITIDO COMO QUERELLANTE; y así podría seguir enumerando varias IRREGULARIDADES más de este proceso.

Lo cierto es que ya son CINCO años de “INVESTIGACIÓN….” Y NO SE ELEVA LA CAUSA A JUICIO para determinar la VERDAD DE LO SUCEDIDO.

Todo apunta a la prescripción de la causa.

No quieren privar de la posibilidad de demostrar que hubo una gran desidia por parte de los funcionarios que hicieron de este lamentable hecho de la naturaleza una tragedia.

El próximo 14 de febrero se realiza la audiencia en la Cámara para confirmar o no la nulidad del dictamen el Fiscal Gober, resuelta por el Juez de Garantías. LA CÁMARA QUE ADMITIÓ QUE EL ESTADO ES VÍCTIMA, LA QUE HIZO LUGAR A LA REALIZACIÓN DE UNA NUEVA PERICIA CUANDO NO CORRESPONDÍA. Que es lo que sucederá? Sólo ellos lo saben pues son los responsables de hacer o no JUSTICIA.

LO CIERTO ES QUE LA CAUSA NO AVANZA, SE APUESTA AL OLVIDO, NOS LES INTERESA HACER JUSTICIA NI EVITAR OTRA TRAGEDIA."