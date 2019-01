El ministro Dalla Lasta junto a funcionarios nacionales supervisaron obras de energía

El Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, que conduce Guillermo Dalla Lasta, acompañado del presidente del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF), supervisaron el avance de la obra de ampliación de la Estación Transformadora (ET) Valle Viejo.

Del recorrido también participó el subsecretario de Energía, Máximo Ramírez, y los ingenieros Walter Ramírez (vocal), José Luis Gambande (administrador de Obra) y Hugo Lezcano (secretario administrativo del CAF).

Durante el recorrido, los técnicos chequearon cada ítem de los trabajos y dieron el visto para comenzar a realizar las pruebas previas a la energización que se ejecutará en los próximos meses.

La obra incluye el tendido de la línea de 95 Km. de extensión que ya está concluida en un 100 por ciento y la playa de maniobra, en un 95 por ciento.

Esto permitirá a Catamarca disponer de una línea de doble terna de 132 Kv. (con una capacidad de transporte de 150 MVA) que trae energía desde la playa de maniobra de San Martín, por donde pasa el interconectado nacional de alta tensión de 500 Kv.

La ampliación de la ET Valle Viejo entrará en funcionamiento este año y, de esa manera, existirá una interconexión Catamarca, San Martín, Recreo y La Rioja, que son un conjunto de líneas que se están haciendo por el nodo de San Martín.

“De esa forma, en lugar de tener una, vamos a tener tres líneas para abastecer a la población y una de ellas va a entrar al Pantanillo, sacándole carga a la ET 9 de Julio. La idea firme es descentralizar armando la ET Las Rejas y repotenciando la ET Valle Viejo de manera que se pueda ir abriendo el anillo energético” enfatizó Dalla Lasta.