Todos los nominados a los premios Oscar 2019

Hoy martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció todos los nominados para la edición 91° de los premios Oscar, que se llevarán a cabo el próximo domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Roma de Alfonso Cuarón recibió 10 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo a mejor película, mejor filme en lengua extranjera, mejor dirección, mejor actriz, para la debutante Yalitza Aparicio, y mejor actriz de reparto para Marina de Tavira. La película mexicana, que podría hacer historia en los Oscar, también recibió candidaturas por su guión original, cinematografía, mezcla de sonido y edición de sonido.

MEJOR PELÍCULA

Black Panther / Infiltrado en el KKKlan / Bohemian Rhapsody / La favorita / Green Book / Roma / Ha nacido una estrella / El vicio del poder

MEJOR DIRECTOR

Spike Lee (Infiltrado en el KKKlan) / Pawel Pawlikowski (Cold War) / Alfonso Cuarón (Roma) / Adam McKay (El vicio del poder) / Yorgos Lanthimos (La favorita)

MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio (Roma) / Glenn Close (La buena esposa) / Olivia Colman (La favorita) / Lady Gaga (Ha nacido una estrella) / Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

MEJOR ACTOR

Christian Bale (‘El vicio del poder’) / Bradley Cooper (‘Ha nacido una estrella’) / Willem Dafoe (‘Van Gogh, a las puertas de la eternidad’) / Rami Malek (‘Bohemian Rhapsody’) / Viggo Mortensen (‘Green Book’)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams (Vice) / Marina de Tariva (Roma) / Regina King (El blues de Beale Street) / Emma Stone (La favorita) / Rachel Weisz (La favorita)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali (Green Book) / Adam Driver (Infiltrado en el KKKlan) / Sam Elliot (Ha nacido una estrella) / Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?) / Sam Rockwell (Vice)

MEJOR PELÍCULA EXTRANGERA

Never Look Away / Un asunto de familia / Cafarnaúm / Roma / Cold War

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Spider-Man: Un nuevo universo / Isla de perros / Mirai (Mi hermana pequeña) / Los Increíbles 2 / Ralph Rompe Internet

MEJOR DOCUMENTAL

Free Solo / Hale County this Morning, this Evening / Minding the gap / Of fathers and sons / RBG

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Black Sheep / End Game / Life Boat / At Night At The Garden / Period. End Of Sentence

MEJOR CORTOMETRAJE

Detainment / Fauve / Marguerite / Madre / Skin

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Animal Behaviour / Bao / Late Afternoon / One Small Steep / Weekends

MEJOR GUION ORIGINAL

La favorita / El reverendo /Green Book / Roma / El vicio del poder

MEJOR GUION ADAPTADO

The Ballad of Buster Scruggs / BlacKkKlansman / Can your ever forgive me? / If Beale Street Could Talk / A star is born

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

All the Stars ('Black Panther') / I'll fight ('RBG') / The Place Where Lost Things Go ('El regreso de Mary Poppins') / Shallow ('Ha nacido una estrella') / When a cowboy trades his spurs for wings ('El blues de Beale Street')

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Black Panther / Mary Poppins Return / Isle of Dogs / If Beale Street could walk / Infiltrado en el KKKlan