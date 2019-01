Patricia Bullrich: "No me molesta que me comparen con Jair Bolsonaro"

Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, habló este martes sobre el DNU de Extinción de Dominio que firmó el presidente Mauricio Macri y opinó sobre la constante comparación que hacen de su gestión con el presidente de Brasil. Jair Bolsonaro. "Nuestro proyecto de seguridad es previo a la asunción de él”, aseguró.

"No me molesta que me comparen con Jair Bolsonaro”, aseguró la ministra y aclaró que no le ofende la vinculación que establecen los medios y algunos políticos de la oposición.

Sobre el DNU que presentó este lunes el presidente, explicó que se creará un organismo nuevo, una procuración de Extención de Dominio que investigue si la persona imputada por delitos de narcotráfico, lavado, trata o corrupción tiene alguna razón legal para tener sus bienes o éstos productos del delito.

"Se tramitará en un juicio rápido en la justicia civil y donde se invertirá la carga de la prueba:la persona tiene que demostrar que obtuvo los bienes de manera legal. Si no puede demostrarlo y es evidente que los bienes son producto del delito, el juez civil puede dictar la extensión de dominio es decir le saca el bien."

Luego aclaró que sólo en última instancia, si se que el delito no se probó se genera un resarcimiento económico a la persona.

La ministra aseguró que con la nueva medida se podrán recuperar cerca de 250 mil o 300 mil millones de pesos, "una cifra enorme porque actualmente nos dieron solo el 2% de los bienes".