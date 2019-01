Tabacaleros amenazan con cortar la ruta si no reciben asistencia económica

Un grupo de productores tabacaleros del Este provincial, en diálogo con LA UNION, confirmó que esperarán hasta el miércoles una respuesta de la asistencia económica, caso contrario procederán a la cortar la ruta en el acceso al departamento Los Altos.

Según explicaron, la semana pasada, un grupo de funcionario del Ministerio de Producción de la provincia se hizo presente en el lugar y, luego de recorrer la zona que sufrió inundaciones, se comprometieron a que llevarían asistencia económica ya que la pérdida del cultivo rondaba el 80%.

“Han venido a recorrer la zona. Supuestamente, en el informe que elaboraron aquí está asentado la gran pérdida que tuvimos. Se nos mojó todo el tabaco y ese es nuestro único sostén. Se comprometieron en que traerían la plata, pero hasta ahora seguimos esperando. Lamentablemente nos obligan a tener que salir a la ruta. No es algo que no guste hacer. No nos están dejando otra alternativa”, manifestó uno de los trabajadores rurales.

Los productores reclaman, además, el pago de una partida que estaría pendiente y que aseguran que Nación ya depositó a la Provincia, pero el pago no se concretó.

“Pedimos que nos destraben los fondos que sabemos que están y que avancen con el pedido de emergencia agropecuaria en todo el Este. Porque la estamos pasando mal”, declaró.