“El FCyS no existe más y no descartamos incorporar sectores del PJ disidente”

La secretaria de la Mujer y delegada nacional del Partido Socialista de la provincia de Catamarca, Ely Fontao, en diálogo con LA UNION, habló sobre el proceso electoral que se avecina y dijo que si bien no hay certeza a nivel provincial sobre cuándo serán las elecciones, el partido al que representa a nivel nacional ya bajó los lineamientos a seguir.

“Nuestro partido a nivel nacional ya sentó postura. No estamos, ni con Cristina (Kirchner), ni con Macri (Mauricio). El resto será un tema que, seguramente, lo resolveremos en el Congreso partidario”, manifestó.

Consultada respecto al lugar que ocupa el Partido Socialista dentro del FCyS, Fontao fue contundente al decir que la alianza con el Frente ya finalizó cuando se realizaron los últimos comicios.

“No estamos dentro del FCyS porque entendemos que las alianzas electorales terminan el día de la elección”, declaró, al tiempo que agregó: “Entendemos que el FCyS no existe más. Creo que el FCyS histórico no existe más. La mesa política no se reúne, los únicos que se reúnen son los referentes de Cambiemos. Además, no creo que se pueda decir que tienen los mismos socios. Creemos que no existe ese FCyS que acompañamos por décadas”, disparó.

Por otra parte, Fontao comentó que están trabajando en una audiencia que comenzará a tomar forma la semana próxima con algunas reuniones con los principales referentes políticos locales.

“Hemos pedido audiencia con los presidente de los distintos partidos políticos comenzando con la Gobernadora (Lucia Corpacci) como presidente del PJ local. También vamos a reunirnos con el partido obrero” afirmó.

Al tiempo que aclaró que la reunión con Corpacci no tiene fecha y dependerá de la agenda de trabajo de la Jefa de Estado. Asimismo, evitó hablar de un posible acuerdo con el Gobierno provincial y dijo que si bien será la primera vez que se reunirían con Corpacci, el encuentro tiene como objetivo la presentación de las flamantes autoridades del Socialismo.

“Las alianza o acuerdos los vamos a discutir y se conversará en el Congreso, que se realizará, estimamos, en el mes de febrero. De lo que estamos seguros es de que nuestros posibles acuerdos o alianzas no van a ser ni con Unidad Ciudadana, ni con Cambiemos, ni con el PRO. Una parte importante de nuestro partido quiere ir con candidato propio y también está el otro sector que quiere probar alianzas con otros sectores. No veríamos mal incorporar a algunos sectores de PJ disidente”, opinó, finalmente, Fontao.