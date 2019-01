Lanzaron los “Programas de Ley de Cheques” para personas con discapacidad

La Dirección de Atención Integral para Personas con discapacidad del Ministerio de Salud informa que están vigentes los diferentes programas, financiados por Nación, para diversos beneficios a personas con discapacidad, ONGs, municipios y organismos gubernamentales.

Desde la Dirección Nacional de Discapacidad se lanzaron los Programas de Ley de Cheques que tienen como objetivos mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en consonancia con los derechos establecidos en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se trata de cinco proyectos, donde los interesados deberán presentarse en la Dirección de Atención Integral para Personas con discapacidad del Ministerio de Salud, sito en Chacabuco 169, para solicitar los requisitos para su realización.

“Proyectos al programa de ayudas técnicas para personas con discapacidad”.

Favorece el acceso a los diferentes productos de apoyo utilizados por o para las personas con discapacidad. El programa busca favorecer el acceso a los productos de apoyo utilizados por o para las personas con discapacidad a fin de facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mejorar la autonomía personal y la calidad de vida. Se consideran “productos de apoyo” a todos aquellos dispositivos, equipos, instrumentos o softwares disponibles en el mercado, que sea utilizado por o para personas con discapacidad, destinado a: facilitar la participación, proteger, apoyar, entrenar o sustituir funciones corporales y actividades y superar barreras en pos de tener un mayor grado de independencia en las actividades de la vida diaria.

Este programa está dirigido a personas con discapacidad que no cuentan con cobertura social y a personas con discapacidad incluidas en el Programa Federal Incluir Salud o PAMI por Pensiones No Contributivas, presentando la negativa de no cobertura de lo solicitado.

“Proyectos al programa de Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas”.

El programa busca reforzar la disponibilidad de productos de apoyo en organismos de Gobierno (provinciales y municipales) del país a través de la creación o ampliación de Bancos Descentralizados de Ayudas Técnicas. Se busca generar la existencia a nivel local y provincial de productos de apoyo estándar para ser entregados en comodato a personas con discapacidad.

Podrán presentar proyectos los organismos gubernamentales que no hubieran recibido subsidio en el mismo programa en los 2 años anteriores. La vigencia para su presentación es entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2019.

“Proyectos al programa de Fortalecimiento de Redes de Rehabilitación”.

El programa busca fortalecer el sistema público de Salud promoviendo en sus hospitales la generación de servicios de rehabilitación de Nivel II de Atención, Resolución N°47/2001, integrados a la red de atención en rehabilitación planificada por la provincia.

El servicio a ser financiado deberá ser sumado a la infraestructura hospitalaria ya existente, teniendo en cuenta que un servicio de nivel II debe contar de forma excluyente con los profesionales de las siguientes especialidades: Fisiatría, Kinesiología, Psicología, Fonoaudiología, Psicopedagogía, Terapia ocupacional, Trabajo Social, Enfermería y Auxiliar de Enfermería.

Podrán presentar proyectos únicamente los organismos gubernamentales provinciales de Salud; y la vigencia para su presentación es entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2019.

“Proyectos al programa de Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas”.

Busca promover el apoyo económico a unidades productivas conformadas o que incluyan personas con discapacidad, buscando a través de este fortalecer estas unidades de negocios para mejorar su inclusión en el mercado comercial formal, permitiendo potenciar la inclusión, autonomía y equiparación de las oportunidades de las personas con discapacidad en el trabajo.

Se entienden estas unidades productivas en el marco de la Economía Social, es decir, emprendimientos productivos sustentables, cuyo plantel incluya al menos el 60% de Personas con Discapacidad, permitiéndoles mejorar significativamente su calidad de vida, a partir de un trabajo digno y reconocido.

Estos proyectos están dirigidos a organizaciones de la Sociedad Civil que puedan acreditar el desarrollo de actividades de tipo productivas que incluyan personas con discapacidad, que justifique el financiamiento solicitado y que puedan acreditar por lo menos 1 año de funcionamiento. La vigencia para su presentación es entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2019.

“Proyectos al programa de Mejoramiento de la Infraestructura Institucional”.

El programa busca promover el mejoramiento de la infraestructura de aquellas instituciones destinadas al apoyo y promoción de las personas con discapacidad.

Podrán presentar proyectos, organismos municipales y las Organizaciones No Gubernamentales –ONG- que cuenten con un mínimo de 2 años de antigüedad de personería jurídica; y la vigencia para su presentación es entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2019.