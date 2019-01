San Martín de Recreo se bajó de la Zona 3 del Torneo Provincial

San Martín de Recreo decidió bajarse del Provincial, por la complicada situación ecónomica. Esto fue confirmado por el presidente de la Liga, Luis Pacheco. En su lugar irá San Lorenzo.

Así, el equipo que llegó hasta semifinales del Provincial pasado y quedó afuera con Las Pirquitas no jugará la actual edición que comienza el 16 de febrero. Cabe destacar, que el plantel ya estaba de pretemporada en Recreo pensando en esta competencia. La decisión no cayó nada bien en los hinchas del “Santo”.

Vale recordar, que San Martín fue sorteado y quedó en la Zona 3 de este Provincial compartiendo zona con Unión Sportiva de Recreo, Deportivo Alijilán y Juventud Unida, equipos de Santa Rosa.

Mientras todo esto se disputa, con la baja de un equipo por problemas ecónomicos, el torneo que se jugará todavía no tiene validéz y se intentará que el Consejo Federal dé el aval. Esto es algo complicado por el tema que el Consejo tiene un lema de no tolerar a ligas que no estén en regla para poder homologarlo.