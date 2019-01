Hernán Lombardi cruzó a Flor de la V: “No te lo puedo permitir”

Una simple pregunta de Mirtha Legrand (91) sobre los posibles candidatos de Cambiemos de cara a las próximas elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo en octubre de este año, generó este domingo un tenso ida y vuelta entre dos de sus invitados.

Es que la diva de los almuerzos le preguntó a Hernán Lombardi (58) cuál va a ser la fórmula del Gobierno y el titular del Sistema Federal de Medios Públicos de la Nación le contestó que para él, otra vez, quien acompañará al presidente en la lista va a ser una mujer.

“Esto siempre se ha hablado, es una cuestión de equilibrios”, agregó al respecto Lombardi.

Entonces, Flor de la V (43), quien también se encontraba invitada a la mesa de “La Chiqui”, interrumpió la charla con un furibundo comentario. “Bueno, mientras no sea Michetti”, acotó la actriz y conductora.

“También es candidata”, dijo entonces el exministro de Cultura porteño. “Ha hecho un buen papel”, opinó Mirtha. “No, a mí no me gusta, no me gusta su pensamiento, las cosas que ha dicho respecto a las mujeres en ciertos temas no comparto para nada”, fundamentó de la V.

Y completó con el rostro desencajado: “Este fue un año determinante para conocer a muchas de las personas que tenemos en el Congreso, entonces me parece que a no olvidar cuando estemos frente a las urnas”.

En ese momento, la conductora de Flor de tarde (Magazine TV, a las 13) dijo que este año ella llevará un papel en el que estarán anotados todos los nombres de aquellas personas que no quiere que sigan perteneciendo al Congreso de la Nación.

“Porque al margen de pensar diferente, creo que hay gente que tenemos que eliminar de raíz”, justificó, polémica, ante las cámaras.

“No te lo puedo permitir... eliminar es una palabra que te pido evitar, con la historia Argentina te pido no usar la palabra eliminar, no es bueno”, la cruzó en ese instante Lombardi.

“Eliminar ese tipo de pensamiento”, intervino Sol Pérez (25), quien también estaba invitada al ciclo de El Trece. “Me parece que es mucho más grave lo que hace esa gente que está ahí que lo que dije ahora”, se defendió Florencia.

“Gabriela tiene un enorme mérito. Hay una parte del pensamiento dentro de todo lo que ha sido este enorme debate sobre la ley de interrupción... yo comparto tu posición sobre ese punto, pero hay que acostumbrarnos a respetar al otro en el disenso”, reflexionó al respecto el titular del Sistema Federal de Medios Públicos de la Nación.

“Pero con eso, con la ley del matrimonio igualitario, con muchas cosas que tienen que ver con derechos de igualdad y de respeto entre los seres humanos”, le recordó entonces la actriz.

“Perdoname, Flor, no es con vos, pero hay que ser muy cuidadosos porque nos hemos contaminado de un lenguaje violento”, se disculpó Lombardi.

“Pero las oratorias que hemos escuchado este año en el Congreso me parecieron mucho más preocupantes, fue extremadamente violento eso y no puedo creer cómo esa gente esté en una banca”, cerró picante de la V.